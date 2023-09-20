حاكم النيل الازرق يؤكد حرص حكومته على دعم الإستقرار والتعايش السلمي





أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق حرص حكومة الإقليم على دعم الإستقرار والتعايش السلمي وتقديم الخدمات لكافة مواطني الإقليم بمحافظاتهم المختلفة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد اللجنة الخماسية لأبناء قبائل النوبة بالإقليم برئاسة المك عبدو سليمان كافي رئيس اللجنة. ذلك بحضور الأستاذ عبد الغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم.

حيث تناول اللقاء مجمل القضايا المتعلقة ببرامج رابطة أبناء النوبة في مساندة ودعم برامج حكومة الإقليم في مقدمتها دعم القوات المسلحة تحقيقاً للسلام والإستقرار في ربوع الإقليم.

المحافظ برئاسة حكومة الإقليم أوضح أن وفد أبناء النوبة قدم التهئنة بتعيين الفريق مالك عقار أير نائباً لرئيس مجلس السيادة، موضحاً أن الوفد أشاد بالمواقف الوطنية للفريق مالك عقار وصادق حرصه على دعم وحدة التراب والشعب السوداني.

وأضاف أن الوفد قدم الدعوة للحاكم لتشريف مناشط الرابطة خلال الأيام القادمة، وأبان أن الحاكم أشاد بمبادرات الرابطة في المجالات المختلفة في مقدمتها تعزيز السلام والتعايش السلمي بالإقليم، مضيفاً أن الحاكم حيا الدور الكبير للقيادات الإجتماعية في رتق النسيج الإجتماعي وتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين بأمن وإستقرار الإقليم.