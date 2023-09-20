تحت البحث.. نقل المصانع من ولاية الخرطوم إلى الولاية الشمالية





التقى المدير العام لوزارة الاستثمار والصناعة الوزير المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح بمكتبه اليوم بعدد من مديري البنوك والمصارف العاملة في الولاية.

وتم من خلال اللقاء التفاكر والتشاور حول تقديم رؤية علمية إقتصادية وتحديد أولويات الاستثمار التي تخدم القضايا الإقتصادية وتسهم بشكل مباشر في تشغيل البنوك وزيادة حركة رؤوس الاموال والمشاركة في الافكار والمقترحات المرتبطة بانشاء شركات بنظام الشراكة حتى تقوم الولاية بالاستفادة من مواردها وإمكانياتها بالصورة المطلوبة من أجل تنمية وتطوير الولاية في المجالات كافة.

وأمن اللقاء علي تكوين شركات قابضة أو شراكات أو صيغ قانونية تتيح لإنسان الولاية الإستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد الوزير أن اللقاء جاء في إطار المشاورات واللقاءات التنويرية التي تجريها الوزارة مع كافة مؤسسات وقطاعات وفعاليات الولاية بهدف اطلاعهم على سير ترتيبات الوزارة لإنعقاد المؤتمر الاستثماري بالولاية الشمالية خلال الأيام القادمة.

وإمتدح جهود ومساهمات البنوك والمصارف العاملة في الولاية في دعم مجالات العمل المختلفة.

وإلتقى الوزير بمكتبه أمس بعدد من المستثمرين الذين يرغبون في نقل بعض المصانع من ولاية الخرطوم إلى الولاية الشمالية بسبب ظروف الحرب.