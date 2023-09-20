سياسية
والي ولاية نهر النيل يتفقد جرحي العمليات بمستشفى الشرطة ويثمن تضحيات الشهداء والجرحي
بمبادرة كريمة من ابناء منطقة البارقة تفقد الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف مستشفى الشرطة عطبرة في زيارة اطمأن من خلالها علي جرحي العمليات بالمستشفى واكد الوالي ان دماء الشهداء والجرحي هي بمثابة المهر للنصر المؤزر للقوات المسلحة والقوات النظامية الاخري والشعب السوداني قاطبة وهم يدافعون عن حمي الوطن والارض والعرض وقدموا اسمي ايات التضحية والفداء في صوره تعكس شجاعة وبسالة الجندي السوداني واشاد بالدور الكبير الذي تقوم به المستشفي في علاج الجرحي والسهر علي راحتهم.
وكان قد رافق الوالي في الزيارة اللواء ركن محمد الامين حسن عبدالوهاب خيري قائد سلاح المدفعية والعميد شرطة طبيب الوليد محجوب عثمان مدير المستشفي والعميد شرطة(حقوقي) الطيب محمد علي ارتوي ممثل السيد مدير شرطة الولاية والعميد امن ياسر علي بشير مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية.
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