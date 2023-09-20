والي ولاية نهر النيل يتفقد جرحي العمليات بمستشفى الشرطة ويثمن تضحيات الشهداء والجرحي

بمبادرة كريمة من ابناء منطقة البارقة تفقد الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف مستشفى الشرطة عطبرة في زيارة اطمأن من خلالها علي جرحي العمليات بالمستشفى واكد الوالي ان دماء الشهداء والجرحي هي بمثابة المهر للنصر المؤزر للقوات المسلحة والقوات النظامية الاخري والشعب السوداني قاطبة وهم يدافعون عن حمي الوطن والارض والعرض وقدموا اسمي ايات التضحية والفداء في صوره تعكس شجاعة وبسالة الجندي السوداني واشاد بالدور الكبير الذي تقوم به المستشفي في علاج الجرحي والسهر علي راحتهم.