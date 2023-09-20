مرور نهر النيل يطارد عربة بوكس ويتفاجأ بحمولتها الكبيرة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان دورية تتبع للمرور السريع نهرالنيل و بمنطقة اللزوم بوحدة الشريك الإدارية بقيادة المقدم شرطة عادل احمد الريح وافراده وتحت إشراف مباشر من العقيد شرطة شرف الدين محمد شرف الدين مدير شرطة المرور السريع بالولاية واثناء عملهم المعتاد في ضبط حركة السير ومراقبة الطريق لتحقيق السلامة المرورية تمكنو من ضبط عربة بوكس محملة بكميات كبيرة من البنقو حيث إشتبه تيم الدورية في العربة بعد نزولها عن الطريق العام ونزولها في طريق ترابي في منطقة اللزوم لتتم مطاردتها واستطاع سائقها ومن معه الهروب تاركين العربة خلفهم حيث عثر على العربة وهي محملة بكميات كبيرة من البنقو ليتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان