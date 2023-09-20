إنريكي: مبابي الأفضل في العالم.. وديمبلي ساحر





أثنى لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، كثيرا على الثنائي الهجومي للفريق، كيليان مبابي وعثمان ديمبلي.

وسئل إنريكي عقب الفوز على بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا الليلة، عن فرص مبابي في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، بعد انطلاقته القوية بتسجيل 7 أهداف هذا الموسم.وأجاب المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “مبابي أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي”.وأضاف أيضا “ما أذهلني في مبابي ليس إمكانياته الفنية والبدنية، بل شخصيته وتمتعه بعقلية إيجابية، فهو إنسان رائع، الابتسامة لا تفارقه، ويسعدني كثيرا أن يتواجد لاعب مثله في صفوف الفريق”.

ودافع المدير الفني لسان جيرمان عن عثمان ديمبلي، قائلا “إذا كنت مشجعا لفريق آخر، فإنه سيجذب انتباهي كثيرا، لأنه يراوغ المدافعين بمهارة وحركات، تجعله يبدو وكأنه ساحر”.

وواصل لويس “ديمبلي يهدر فرصتين أو ثلاثة في كل مباراة، لكنه يواصل المحاولة”.

وختم تصريحاته في هذا الشأن “أعلم أنه يسعى لتسجيل هدفه الأول مع باريس، وأثق أنه عندما يحقق ذلك، سيحرز المزيد، فهي مرحلة يمر بها أي مهاجم، ولكنني سعيد بتواجد لاعب في باريس بهذه القدرات المميزة”.

يذكر أن عثمان ديمبلي انضم لصفوف سان جيرمان هذا الصيف، قادما من برشلونة مقابل 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، وعجز عن هز الشباك في أول 5 مباريات بالقميص الباريسي.

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