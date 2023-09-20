بقيادة العنكبوت بوب.. نيوكاسل يحبط ميلان على أرضه بالتعادل السلبي





سقط ميلان في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، على ملعب سان سيرو، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ميلان فعل كل شيء للتسجيل إلا أن العنكبوت المتألق نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل، تصدى للعديد من الفرص المحققة ليقود فريقه لحصد أول نقطة في مشواره بالبطولة.

في الدقيقة الأخيرة من المباراة (90+5)، أطلق لونجستاف أولى تسديدات فريقه بالمباراة من على حدود المنطقة، تألق فيها الحارس سبورتيلو وأبعدها بأطراف أصابعه إلى ركنية.

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