ما هي الصورة التي يضعها ميسي في ملفه الشخصي على “واتساب”؟





يعتبر الحصول على الرقم الشخصي لهاتف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أمرا شبه مستحيل، باستثناء الدائرة المقربة منه التي تحظى بثقته، بيد أن ابن شقيقه كشف مؤخرا عن صورة “البروفايل” التي يضعها “البرغوث” في حسابه على تطبيق المراسلة الشهيرة “واتساب”.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن توماس ميسي، كشف في لقاء مع محطة محلية، عن الصورة التي يضعها عمه في ملفه الشخصي بذلك التطبيق، الذي تملكه شركة “ميتا”.

وفي البداية، حاول توماس، وهو نجل ماتياس أحد أشقاء ميسي الثلاثة، أن يجعل مقدمي البرنامج يخمنوا الصورة التي يضعها قائد المنتخب الأرجنتيني في ملفه الشخصي، وذلك قبل أن يطفئ نيران فضولهم.

وقال توماس إن نجم برشونة السابق اختار وضع صورة عائلية تجمعه مع زوجته وأولادهما فور انتهاء المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر العام الماضي، وفاز بلقبها منتخب الأرجنتين.

ووفق توماس، فإن ميسي يظهر في تلك الصورة وهو يحتفل مع زوجته وأطفاله الثلاثة، تياغو وسيرو وماتيو، داخل الملعب بالفوز بكأس العالم، لافتا إلى “الساحر الأرجنتيني” كان يضع بين ساقيه جائزة “أفضل لاعب في البطولة”.

وأشار إلى أنه “رأى تلك الصورة لأول مرة، عندما أرسل النجم رسائل تهنئة إلى أفراد عائلته بمناسبة قدوم العام الجديد”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الخطوة التالية بالنسبة لميسي هي “الحفاظ على مستوى جيد مع فريقه الجديد”، إنتر ميامي الأميركي، ليبقي على آمال العديد من المشجعين الذين يحلمون برؤيته يدافع عن لقب المونديال مع “الألبيسيليستي” في نهائيات كأس العالم التي ستقام معظم مبارياتها بالولايات المتحدة عام 2026.

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