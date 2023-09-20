الصحة العالمية: جهود لتوفير أدوية غسيل الكلى والسرطان وسوء تغذية الأطفال





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه بقصر الضيافة بمدني مساء أمس الدكتور النعمة سعيد عابد المدير القطري لمنظمة الصحة العالمية بالسودان بحضور الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة استمرار التعاون بين الولاية والمنظمة في البرامج الصحية التي تنفذها المنظمة بالولاية إلى جانب التوسع في عمل المنظمة.

من جانبه أعلن المدير القطري لمنظمة الصحة العالمية بالسودان تقديم دعم مالي مباشر لعدد 7 مراكز علاج متخصصة بولاية الجزيرة لمقابلة التردد العالي، مشيراً لدعم المنظمة لبرامج التقصي الوقائي للإستجابة السريعة وأن المنظمة بصدد رفع تقرير عن الوضع الصحي بالسودان للمانحين لزيادة التدخلات خاصة توفير أدوية غسيل الكلى والسرطان وسوء التغذية عند الأطفال.

وأعرب النعمة عن تقديره لحكومة ولاية الجزيرة في التعاون الكبير مع منظمة الصحة العالمية في توفير مخازن للأدوية.

فيما أعرب مدير عام وزارة الصحة عن تقديره لمنظمة الصحة العالمية وقال إن المنظمة أول من قدم مساعدات طبية في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد ولفت للعمل الكبير للمنظمة في ولاية الجزيرة.