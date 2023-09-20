البرهان إلى نيويورك.. احتدام المعارك في الخرطوم وأم درمان





تصاعدت حدة المعارك اليوم الأربعاء، في عدد من مناطق العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تصاعدت سحب الدخان وسُمعت أصوات انفجارات قوية ومتتالية حول عدد من المحاور القتالية جنوب وشرق المدينة.

وذكر مراسل “العربي” أنّ المواجهات تركّزت بوتيرة أكثر عنفًا حول قيادة الجيش التي تعرّضت لقصف مدفعي من قوات الدعم السريع، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من ثلاثة مواقع حول محيطها إزاء استمرار القصف لليوم الخامس على التوالي .

في المقابل، نفّذت مدفعية الجيش هجمات على مناطق تمركز قوات الدعم السريع في ضاحية جبرة الواقعة جنوب الخرطوم وشرق النيل، وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط المكان.

وفي أم درمان، اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مقرّ سلاح المهندسين في المدينة، وسط استمرار نزوح السكان من منطقة المربعات.

في غضون ذلك، توجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سابع زيارة خارجية له منذ اندلاع الصراع منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان، إنّه من المقرر أن يلقي البرهان كلمته حول الأوضاع في السودان أمام الجمعية العامة بعد غد الجمعة، كما سيُشارك في اجتماعات بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة، لبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

وأمس الثلاثاء، زار البرهان مدينة مروي شمالي البلاد، للمرة الأولى منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي بداية الاشتباكات، شهدت مروي قتالًا عنيفًا حول القاعدة العسكرية بمطار المدينة قبل أن يُحكم الجيش سيطرته عليها.

تلفزيون العربي