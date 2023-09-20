النصر السعودي يدمر عقدة الملاعب الإيرانية





خرج النصر السعودي، من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، برقم مميز وغير مسبوق في مسيرته بالبطولة.ونجح العالمي في تحقيق أول فوز له في الأراضي الإيرانية، بعد 3 مباريات سابقة خسرها أمام استقلال طهران وذوب آهن في نسخة 2011، وبيرسبوليس في نسخة 2015.

ويعتبر النصر ثاني فريق سعودي يفوز على بيرسبوليس في ملعب آزادي بعد الهلال، الذي انتصر بهدف يوسف العربي، وذلك منذ انطلاق البطولة بشكلها الجديد موسم 2003.وأضاف العالمي اسمه بجانب قطبي الرياض الآخرين بعدما حققا انتصارات في ملعب آزادي، حين تمكن الهلال من تحقيق فوزين بالملعب أحدهما على بيرسبوليس، والثاني على حساب استقلال طهران بهدف سالم الدوسري، بجانب الشباب الذي انتصر أيضا على الاستقلال في ذات الملعب.

وبات النصر رابع ناد سعودي يحقق فوزا على الفرق الإيرانية في ملاعبها بعد الهلال صاحب 3 انتصارات على سابا في موسم 2009 كأول فوز سعودي في إيران، ثم انتصر على بيرسبوليس والاستقلال.

وحقق الشباب أيضا 3 انتصارات في إيران على فرق ذوب آهن ـ وتراكتور ـ الاستقلال، فيما حقق الأهلي فوزا وحيدا على سباهان أصفهان.

وعادل النصر عدد انتصاراته مع الفرق الإيرانية بالبطولة بنظامها الجديد بسبع انتصارات لكل طرف.

وثأر من خسارته بذات البطولة من بيرسبوليس حين انتصر عليه 2015 في دور المجموعات، وأخرجه من نصف نهائي نسخة 2020.

ويملك الهلال والاتحاد فرصتين لرفع غلة الانتصارات على الفرق الإيرانية بملاعبها، حين يواجه الزعيم نظيره نساجي في الجولة المقبلة، بحثا عن فك الشراكة مع الشباب ليصبح أكثر فريق فوزا بالملاعب الإيرانية.ويصطدم اتحاد جدة الذي لم يسبق أن حقق أي انتصار على فريق إيراني بملعبه، بنظيره سباهان أصفهان بالجولة المقبلة وتحديداً في الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول.

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