فيديو مؤثر.. شاهد لحظة بكاء الفرقة الموسيقية عندما ردد الفنان (يا الخرطوم يا العندي جمالك) في حفل خارج السودان





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو مؤثر حصد آلاف الاعجابات وتمت مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المؤثر بكاء الفرقة الموسيقية لأحد الفنانين الشباب الذي كان يغني خلال حفل خارج السودان وفقاً لما ذكر المتابعون.

أعضاء الفرقة الموسيقية لم يتمالكوا دموعهم لحظة ترديد الفنان مقطع (يا الخرطوم يا العندي جمالك) من الأغنية الشهيرة يا وطني يا بلد أحبابي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين