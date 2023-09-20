بدء توزيع دقيق دعم من مركز الملك سلمان بالخرطوم





بدأت ولاية الخرطوم اليوم بمتابعة مباشرة من والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة توزيع دقيق الأمن الغذائي على مواطني محلية كرري بدعم من مركز الملك سلمان للأغاثة والاعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية.

حيث تم تخصيص الدفعة الأولى بعدد ١٦ الف جوال دقيق للوحدة الادارية الثورة الغربية والتي تضم ١٤ حارة

وتعمل سلطات محلية كرري وحسب توجيهات والي الخرطوم باحكام عمليات التوزيع حسب الاحصاءات التي قامت بها الادارة العامة للشؤون الاجتماعية بالمحلية وسط الاحياء السكنية بالتعاون مع لجان الاحياء ولجان المساجد للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

الجدير بالذكر ان حصة ولاية الخرطوم من دقيق الامن الغذائي تبلغ ١٥٢ الف جوالا بدأت بتوزيعها للمواطنين في محلية كرري وستنتقل تباعا للمناطق الآمنة بمحليات شرق النيل وجبل أولياء.

محلية كرري واحدة من المحليات التي تشهد استقرارا كبيرا في الخدمات بفضل الجهود المشتركة بين حكومة ولاية الخرطوم وجميع الاجهزة النظامية بالمحلية.

وكالة سونا