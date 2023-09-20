تنسيق بين الرعاية الإجتماعية بالجزيرة ومنظمة التنمية والسلام لكفالة الأيتام

بحثت الأستاذة حنان يوسف حامد مدير الإدارة العامة للرعاية والتنمية الإجتماعية بولاية الجزيرة لدى لقائها بمكتبها صباح اليوم الأستاذة هيام عمر مدير منظمة التنمية والسلام (C.D.F) بالولاية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات المدنية والطوعية في خدمة قضايا المجتمع والطفولة ومجالات التعاون المشترك بين المنظمة ووزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية تجاه كفالة الأيتام والأطفال فاقدي السند الإجتماعي بدار الأمل بمدني.