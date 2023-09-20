سياسية
تنسيق بين الرعاية الإجتماعية بالجزيرة ومنظمة التنمية والسلام لكفالة الأيتام
بحثت الأستاذة حنان يوسف حامد مدير الإدارة العامة للرعاية والتنمية الإجتماعية بولاية الجزيرة لدى لقائها بمكتبها صباح اليوم الأستاذة هيام عمر مدير منظمة التنمية والسلام (C.D.F) بالولاية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات المدنية والطوعية في خدمة قضايا المجتمع والطفولة ومجالات التعاون المشترك بين المنظمة ووزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية تجاه كفالة الأيتام والأطفال فاقدي السند الإجتماعي بدار الأمل بمدني.
من جانبها أكدت مدير منظمة التنمية والسلام على ضرورة تفعيل دور الباحثين الاجتماعيين والنفسيين لدعم الأطفال ودعت لأهمية إستمرار العمل الفني والتدريب للكوادر والزيارات الميدانية التي يقوم بها الباحثين للأسر المتبنية للأطفال وتنفيذ برنامج الكفالة.
على صعيد آخر بحث اللقاء السبل الكفيلة لدفع برامج الرعاية الإجتماعية والصحية بدار الأمل (1) و(2) للأيتام فاقدي السند وأهمية تأمين الغذاءات للأطفال.
سونا
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