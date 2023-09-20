ممثل والي النيل الأبيض يشيد بالاداء المتميز لبعثة حج عام ١٤٤٤ هجرية





أشاد الاستاذ مصطفى حسن موسى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه ممثل والي النيل الأبيض بالأداء المتميز لبعثة ولاية النيل الأبيض لحج عام ١٤٤٤ هجرية، وأضاف إن البعثة كانت مثال يحتذى به لكل البعثات بالسودان.

جاء ذلك لدى مخاطبته بقاعة جمعية القرآن الكريم بربك صباح اليوم الجلسة الافتتاحية للورشة التقييمية والتقويمية لحج عام ١٤٤٤هجرية تحت شعار (تجاوز التحديات لخدمة الحجاج)، بحضور الأستاذ الشاذلي خالد ابراهيم الأمين العام لحكومة الولاية رئيس اللجنة العليا لحج موسم عام ١٤٤٤هجرية، والدكتور إدريس موسى عبد الكريم ممثل الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، والأستاذة فاطمة الحاج الطيب المدير العام الوزير المكلف لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية، والشيخ موسى ابوالريش امين جمعية القران الكريم والشيخ عبد الله التاج العام لرابطة علماء أهل السنة والجماعة، وعدد من مديري الإدارات والمؤسسات والمشائخ والعلماء وشركاء الحج والعمرة.

وأعلن ممثل والي النيل الأبيض عن رعاية مثل هذه الورش لتحقيق أهدافها في تجويد الأداء والسمو به لعظمة هذه الشعيرة.

من جهته عبر الدكتور إدريس موسى عبد الكريم ممثل الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عن شكره لحكومة ولاية النيل الأبيض لاهتمامها بشعيرة الحج وإكمال إجراءات حجاج ولاية الخرطوم الذين وفدوا لولاية النيل الأبيض.

ودعا ادارة الإرشاد لتبني مبادرة ثقافة الحج البديل انابة عن الحجاج كبار السكن، واكد أن توصيات هذه الورش علي مستوى السودان ستكون مكان إهتمام المجلس الأعلى للحج والعمرة.

وفي ذات السياق استعرض الدكتور فتحي مهدي أحمد أمين أمانه الحج والعمرة الجهود الإدارية التي بذلتها أمانة الحج والعمرة للترتيبات المبكرة لهذا عام ١٤٤٤هجرية والتي بدأت بالقوافل الإرشادية الدعوية بكل محليات الولاية.

وقال ان حج هذا العام حج استثنائي للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وأن الإدارة استطاعت تجاوز التحديات بفضل التعاون الكبير من قبل حكومة الولاية واهتمام الوالي بأمر الحج خاصة إكمال اجراءات الحجاج الوافدين من ولاية الخرطوم.

وأضاف ان الولاية استطاعت هذا العام استخراج تأشيرة الدخول للأراضي المقدسة الكترونيا من داخل الولاية ضمن ثلاثة ولايات على مستوى السودان، وعبر فتحي عن شكره وتقديره لكل شركاء الحج الذين ساهموا في إنجاح موسم حج عام ١٤٤٤ هجرية، واكد ان الهدف من الورشة هو تعزيز الإيجابيات وتقويم السلبيات لتجويد الأداء مستقبلا.