بدء ورشة بروتوكول علاج الملاريا بالقضارف





انطلقت اليوم بقاعة وزارة الصحة أولي الورش التي تستهدف الكوادر العاملة بمحليتي القضارف وريفي وسط القضارف لبرتوكول الملاريا وذلك بتمويل من وزارة المالية الولائية ضمن البرتوكول العلاجي المحدث للملاريا والذي تم إصداره في يوليو من العام 2023 وذلك ضمن الجهود المبذولة لمكافحة المرض الذي يعد الأكثر انتشارا.

وأوضحت الأستاذة وجدان عبدالباقي منسق برنامج مكافحة الملاريا بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية أن البرنامج التدريبي جاء في وقت تواجه فيه الولاية وباء حمى الضنك والذي تسبب التشخيص الخاطئ به إلى استهلاك عالي للامداد الدوائي للملاريا، مبينة أن إدارتها تسعي لحل هذه المشكلات عبر التدريب كاشفة عن عدد من الجهات التي سوف تساهم في عمليات التدريب أبرزها وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية .

من جانبها أبانت دكتورة سماح عثمان من قسم التشخيص والعلاج بالبرنامج القومي لمكافحة الملاريا بالصحة الإتحادية أن مرض الملاريا يعد من أكثر الأمراض المتوطنة في السودان انتشارا، مشيرة إلى خصوصية كل منطقة في عمليات المكافحة التي يقودها البرنامج.

ودعت إلى مزيد من الإهتمام بالمرض بوصفه قاتل خاصة لفئات كبار السن والأطفال وتتساوى فيه الإصابة بين الرجل والمرأة، لافتة للمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الكادر المعالج في التوعية والتبصير بخطورة المرض .