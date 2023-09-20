الأمم المتحدة في قمتها 78 تهدف لإنفاذ أهداف التنمية المستدامة





تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك في الفترة من 20 الي 23 سبتمبر 2023 ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى.

وستشمل هذه الاجتماعات رفيعة المستوى موضوعات متعلقة بالصحة مثل الوقاية من الأوبئة، والتأهب والاستجابة، والتغطية الصحية الشاملة، والمكافحة العالمية لمرض السل، فضلا عن قمة الطموح المناخي التي يعقدها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والاستعدادات على المستوى الوزاري لعقد قمة المستقبل بعد عام واحد من الآن.

كما سيتم البحث في كيفية وجود دور مؤثر للأمم المتحدة حول ما يتعلق بتنظيم التقدم التقني مثل معضلة الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن لهذه التقنيات والاقتصادات المحيطة بها، أن تعزز رفاهية الإنسان على أفضل وجه.

وتشهد هذه الدورة أول ظهور شخصي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأمم المتحدة منذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، في حين يغيب رؤساء وقادة روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا.

يشار الى ان الاجتماعات رفيعة المستوى سوف يشارك فيها رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان ومن المقرر ان يلقي سيادته خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، الموافق 22 سبتمبر.

كما سيبحث سيادته مع القادة الذين سوف يلتقي بهم على هامش أعمال القمة سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة.