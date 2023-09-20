تواصل حملات مكافحة حمى الضنك ببلدية القضارف





اكد والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب حرص حكومته على تسخير كافة إمكانيات الولاية لإنجاح حملة مكافحة حمى الضنك ببلدية القضارف موجهاً بتفريغ العاملين بالمؤسسات الحكومية للمشاركة الفاعلة فى الحملة من اجل مكافحة الأوبئة.

جاء ذلك لدى مخاطبته البرنامج الذي اعد بمركز الشرطة المجتمعية بحي الصوفي بمناسبة انطلاق حملة مكافحة حمى الضنك ببلدية القضارف والتي ستتواصل لثلاثة ايام لتشمل جميع احياء البلدية في إطار مواصلة جهود حكومة الولاية الرامية للقضاء على ناقل مرض حمى الضنك والأمراض الوبائية بمشاركة اعضاء حكومة ولجنة امن الولاية وجمع غفير من اعيان ومواطني الحي .

من جانبه حيا مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الاستاذ عبدالناصر حسن علي مواطني البلدية على تجاوبهم مع الحملة، مؤكدا توفر معيناتها من كوادر و مبيدات ووسائل حركة وغيرها لتحقيق أهدافها.

فيما جدد نائب المدير التنفيذي للبلدية الاستاذ صديق خالد عزم البلدية على مواصلة العمل مع وزارة الصحة والجهات المشاركة في الحملة للقضاء على هذا الوباء الخطير.

وكان الدكتور محمد الطيب الازرق في كلمة نيابة عن مواطني الصوفي، اكد خلالها التعاون مع فرق الحملة مشيدا بجهود حكومة الولاية التى ظلت تبذلها في مجال الصحة، مشيراً الى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية وصولا للأهداف المنشودة.

كما قدمت فرقة ود المنسى المسرحية عرضا مسرحيا جسد خطورة مرض حمى الضنك وسبل الوقاية منه .