اجتماع مشترك بين هيئتي الموانئ البحرية والجمارك السودانية





شهدت قاعة ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن بولاية البحر الأحمر مساء أمس الاجتماع المشترك بين هيئة الموانئ البحرية وهيئة الجمارك السودانية بحضور مدير عام الموانئ والمدير عام الجمارك، وتناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك وإجراءات تسهيل دورة العمل والتدابير اللازمة لانسيابية بالصورة المطلوبة.

وأوضح مدير عام هيئة الجمارك الفريق حسب الكريم ادم اهمية ميناء دقنة في منظومة النقل البحري ودعم الاقتصاد الوطني، مبينا ان ميناء الأمير عثمان دقنة إحدى بوابات السودان المطلة على العالم الخارجي، مشيدا بعمق العلاقة التكاملية بين الموانئ والجمارك.

من جانبه أكد كابتن محمد حسن مختار مدير عام هيئة الموانئ البحرية جاهزية ميناء دقنة لخدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، مشيدا بعطاء العاملين في الميناء وتفانيهم في تسريع دورة العمل رغم المشاق وآثار التغير المناخي.

واوضح ان المؤشرات تبين الزيادة المضطردة في حركة البواخر والبضائع العامة وتجارة الطبالي، مشيرا في ذلك الى خطط الهيئة لتطوير الأداء.