منظمة مبادرون للخدمات الصحية تقدم معينات للقطاع الصحي بولاية القضارف

التقى والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه ظهر اليوم وفد منظمة مبادرون للخدمات الصحية بالقضارف برئاسة مولانا عمر سلمان المبارك رئيس المنظمة.

حيث رحب الوالي المكلف بالوفد مشيداً بالمنظمة لما قدمته من برامج وانشطة كان لها اثرا ملموسا في تأهيل مستشفى القضارف التعليمي.