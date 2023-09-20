سياسية
منظمة مبادرون للخدمات الصحية تقدم معينات للقطاع الصحي بولاية القضارف
التقى والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه ظهر اليوم وفد منظمة مبادرون للخدمات الصحية بالقضارف برئاسة مولانا عمر سلمان المبارك رئيس المنظمة.
حيث رحب الوالي المكلف بالوفد مشيداً بالمنظمة لما قدمته من برامج وانشطة كان لها اثرا ملموسا في تأهيل مستشفى القضارف التعليمي.
وتناول اللقاء مساهمة المنظمة في توفير عدد من المعينات لدعم القطاع الصحي بالولاية، ومساندة جهود وزارة الصحة لمكافحة نواقل مرض حمى الضنك، بالتركيز على الجوانب التوعوية.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد