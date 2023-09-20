بادي يطلع على سير الموسم الزراعي بمحافظة التضامن





إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على مجمل الأوضاع الأمنية وسير الموسم الزراعي بمحافظة التضامن.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأستاذ فرح كباس أحمد محافظ محافظة التضامن، ذلك بحضور الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم، حيث تناول اللقاء سير الأداء والمنجزات التي تحققت والتحديات التي تواجه مسيرة العمل بمحافظة التضامن المحافظ برئاسة حكومة الإقليم.

أوضح الأستاذ فرح كباس أحمد أن الحاكم إستمع لتنوير متكامل من محافظ محافظة التضامن حول الجهود الجارية لإسناد اللجنة العليا لدعم القوات المسلحة بالمحافظة الى جانب القضايا ذات الصلة بلجان فض النزاعات وفتح المسارات ودعم التعايش السلمي وتعزيز السلام وإجراء المعالجات الهندسية بطريق الدمازين /أقدي.

واوضح أن السيد الحاكم وجه وزارتي المالية والبنى التحتية بأهمية العمل على مراجعة الأعمال الهندسية بطريق أقدي /الدمازين قبل إستلامه من الشركة المنفذة.

وأضاف محافظ محافظة التضامن أن الحاكم وجه اللجنة الأمنية بمحافظة التضامن لبذل المزيد من الجهود لإنجاح أهداف اللجنة العليا لدعم القوات المسلحة وفتح المزيد من معسكرات التدريب للمستنفرين تمكيناً لهم من المشاركة في معركة الكرامة.