والي الخرطوم: موجهات لدعم القضايا الاجتماعية والصحية بمحلية كرري





بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم اليوم مع الجهاز التنفيذي لمحلية كرري عدداً من القضايا المرتبطة بالمحور الاجتماعي والصحي لجهة ارتباطها بحياة المواطنين واستقراره.

حيث قرر الاجتماع إستئناف توزيع كرتونة الاغاثة حسب الأحياء التي حددتها الدراسة للمرحلة الراهنة على ان يستمر العمل تباعا حال وصول الاغاثة من بورتسودان .

كما وجه الوالي بالاسراع بتأهيل المقر المؤقت لدار البشائر للفتيات وتأهيل مستشفى البلك للاطفال بالثورة الحارة الرابعة باعتباره من المستشفيات المهمة في الوقت الراهن.