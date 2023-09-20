وزير الصحة يوجه بمزيد من مشاريع إعادة البناء للنظام الصحي





استقبل وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، بمكتبه صباح اليوم بالحجر الصحي بولاية البحر الأحمر، المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكّان مستر محمد الأمين، لمناقشة أولويات الصحة بالسودان في الوضع الراهن بالإضافة إلى عرض أنشطة وبرامج الصندوق والاستجابة السريعة للطواريء الإنسانية بالسودان، وما يختص بصحة الام والطفل.

كما أكد الوزير أن الوزارة تقوم بوضع خطط واضحة لتحسين الوضع الصحي بكل ولايات السودان المختلفة والعمل على إستمرار تقديم الخدمة للمواطنين، خاصة الولايات التي بها كثافة سكانية بعد نزوح المواطنين إليها بسبب الحرب، مشيراً إلى ضرورة تواصل الخدمة بالولايات المتأثرة بالحرب ودعم المستشفيات العاملة والإهتمام بالكوادر الصحية التي تستمر في تقديم الخدمة، داعياً إلى دعم كل ما يختص بصحة الأم والطفل، شاكراً الصندوق على هذا المجهود خلال الظروف الراهنة.

واشار إلى تأثر النظام الصحي بالبلاد بالحرب، لافتا إلى ضرورة العمل سويا والتدخل الكبير لسد الفجوة، بالإضافة إلى ضرورة العمل بالولايات المتأثرة بالحرب (ولايات دارفور والخرطوم).

ونوه الوزير إلى أهمية العمل في ولايات دارفور مما يساعد الوزارة في تقديم الخدمات للمواطنين لصعوبة الوصول مع ضرورة العمل على إيصال الإمداد الدوائي بالتنسيق مع الإمدادات الطبية وتوفير الإمداد الدوائي والعمل على إعادة نظام الإمدادات الطبية وتهيئة بيئة المخازن بالولايات، مؤكدا على أهمية الإهتمام بالرعاية الصحية الأساسية وتقوية النظام الصحي بالإضافة إلى الإهتمام بتدريب الكوادر الطبية العامله، وتقوية مركز الولادة الطبيعية والقيصرية مما يسهم في العناية بصحة الام والطفل، داعيا الى التدخل السريع في معسكرات اللاجئين بدولة تشاد.

وشكر الصندوق على التعاون المشترك، مشيداً بدور الأمم المتحدة كشريك استراتيجي في تقديم الدعم للسودان، خاصة في مجال الصحة الإنجابية بما يسهم في خفض الوفيات وإنقاذ حياة الأمهات والأطفال.

من جانبه قال المدير القطري مستر محمد الأمين، أن خفض حالات الوفاة وسط الامهات والأطفال أحد اهم أولويات الصندوق و وزارة الصحة بالمركز و والولايات ،مبينا العمل في إعادة تشكيل عمل الصندوف، وتوزيع الموظفين حول المناطق التي يمكن أن يتم تقديم الخدمة فيها.

وأكد سعيهم أن يكون لصندوق الأمم المتحدة للسكان وجود في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل خلال هذه الفترة، مشيرا إلى دور الصندوق خلال الفترة السابقة ، موضحا أنه تم توفير الوقود لبعض المستشفيات في الخرطوم، طالبا تسهيل إجراءات الإمداد، ملتزما بالعمل على حسب توجيهات وزارة الصحة الإتحادية، لافتا إلى إعداد خطة عمل للعمل بولاية البحر الأحمر.