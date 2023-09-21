بالصور.. والي النيل الأبيض يشهد تخريج الدفعة الأولى من المستنفرين بالجبلين





حيا الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية، القوات المسلحة لدورها الكبير الذي تضطلع به في الدفاع عن الوطن والزود عن حياضه في هذه الحرب المفروضة علي السودان وأهله، واشاد بمجاهداتها للتصدي للتأمر الداخلي والخارجي من دول الاستكبار التي لاتريد الامن والاستقرار للسودان .

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بمحلية الجبلين فعاليات تخريج الدفعة الاولي من الشباب المستنفرين بمعسكرات المحلية، بحضور لجنة امن الولاية والمهندس يوسف أحمد فضل المولي المشرف على لجنة التعبئة والإستنفار بمحلية الجبلين ولفيف من قادة الأجهزة الأمنية والعدلية والتنفيذية والقطاعات المختلفة من الشباب والمرأة والادارة الأهلية .

وامتدح الوالي خطط القوات المسلحة وهي تدحر قوى البغي والاستكبار والتمرد في كل مكان، وقال إن الشباب المتطوعين الذين تم تخريجهم بعد ان تلقوا الجرعات التدريبية المطلوبه يمثلون دعم حقيقي للقوات المسلحة في حربها ضد مليشيا الجنجويد بالخرطوم ، واكد أن جميع معسكرات الاستنفار بالمحليات جاهزة تماما للتخريج والالتحاق بركب القوات المسلحة في حربها ضد المرتزقة والجنجويد .

فيما أعرب اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه الثامنة عشر مشاه بولاية النيل الابيض عن سعادته بتخربج الدفعه الأولى من المستنفرين بمحلية الجبلين ، وقال إن الشباب الذين التحقوا بمعسكرات التدريب اختارو موقف العز والشرف للدفاع عن أهلهم ووطنهم والوقوف مع القوات المسلحة وهي تقاتل المليشيا المتمردة.

وابان ان العرض العسكري الذي قدموه الشباب المستنفرين يؤكد جاهزيتهم للقتال واسناد القوات المسلحة في معركة الخرطوم في الوقت الذي تمسك فيه القوات المسلحة زمام المبادرة وتدحر المليشيا في كافة المواقع بالخرطوم والأبيض ونيالا .

وفي ذات السياق أوضح الأستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي لمحلية الجبلين ان الشباب المستنفرين الذين تم تخريجهم اليوم اتو طوعا واختيارا دعما للقوات المسلحة في معركة الكرامة بالخرطوم وهم جاهزين للانخراط في صفوف القوات المسلحة مصنع الرجال ودرع الوطن الواقي وإرسال رسالة للعالم اجمع بأن السودان عصي على العملاء والمرتزقة والمأجورين وان الجميع ملتف حول القوات المسلحة داعما لها مستشرقا مستقبل واعد سيكون بناءه بالسواعد الشابة والعقول النيرة وكلمة الشيوخ واسناد مهيرة.

واشاد بجهود مجتمع محلية الجبلين في دعم معسكرات الاستنفار وإعداد هذه الكوكبة من الشباب الذين قدمتهم المحلية هدية للفرقة الثامنة عشر مشاه والسودان .

فيما ابان العميد الركن ابراهيم الدخيري قائد اللواء ٧٠ بمحلية الجبلين ان الشباب المستنفرين الذين تم تخريجهم تلقو تدريب نوعي على مدي ثلاثين يوم في الاسلحة الخفيفة والثقيلة وهم جاهزين لخوض غمار المعركة مع القوات المسلحة في الخرطوم، وقال ان خطتهم في المستقبل التدريب الشامل للدفعات المستنفرة على مستوي محلية الجبلين .