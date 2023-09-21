آرسنال يبدأ دوري الأبطال برباعية تاريخية





حقق آرسنال فوزاً كاسحاً على ضيفه أيندهوفن برباعية نظيفة، مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح مشوار الفريقين بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات “أوبتا”، بدأ آرسنال حملته في دوري الأبطال بالفوز في الجولة الأولى، للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، عندما تغلب على مارسيليا (2-1).

وأضافت الشبكة، أن هذا أكبر فوز حققه آرسنال في مباراته الافتتاحية بدوري الأبطال، منذ فوزه على سبورتنج براجا (6-0)، في افتتاح الموسم 2010-2011.

وبهذه النتيجة، يتصدر آرسنال ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بعدما انتهت المباراة الثانية بالمجموعة بتعادل إشبيلية مع لانس (1-1).

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