القيادة العامة للقوات المسلحة تصدر موجز الموقف لعمليات الأربعاء 20 سبتمبر

حاولت عناصر من المليشيا المتمردة اليوم الهجوم علي بعض المواقع المتقدمة في محيط القيادة العامة و تم دحرهم بحمد الله و تدمير عدد من الآليات القتالية تضمنت عربات تحمل مدافع ثنائية و مدافع رباعية و عدد من المدرعات و عربات لاندكروزر و خلفت عشرات من القتلي و الجرحي و لاذ العدو بالفرار.