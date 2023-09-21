الصحة العالمية: تقرير عن الوضع الصحي بالسودان للمانحين قريبا





أعلن المدير القطري لمنظمة الصحة العالمية بالسودان تقديم دعم مالي مباشر لعدد” 7″ مراكز علاج متخصصة بولاية الجزيرة لمقابلة التردد العالي، واشار لدعم المنظمة لبرامج التقصي الوقائي للإستجابة السريعة.

وقال في اجتماع بوالي الجزيرة ، أن المنظمة بصدد رفع تقرير عن الوضع الصحي بالسودان للمانحين لزيادة التدخلات خاصة توفير أدوية غسيل الكلى والسرطان وسوء التغذية عند الأطفال.

.وفي السياق قال مدير عام وزارة الصحة السودانية ، إن المنظمة أول من قدم مساعدات طبية في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد ولفت للعمل الكبير للمنظمة في ولاية الجزيرة.

ومن جانبه كشف والي الجزيرة إسماعيل عوض الله العاقب، عن الحوجة الماسة لتوفير أدوية مرضى غسيل الكلى والسرطان والقلب لمقابلة نسبة التردد العالية ،وامتدح جهود منظمة الصحة العالمية في دعم القطاع الصحي بولاية الجزيرة.

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