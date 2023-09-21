والي البحر الأحمر يفتتح كهرباء محلية سنكات





إفتتح والي ولاية البحر الأحمر المكلف الأستاذ فتح الله الحاج أحمد مشروع كهرباء محلية سنكات بحضور قيادات العمل التنفيذي والجهات الفنية والجهات ذات الصلة على المستويين الإتحادي والولائي وقيادات الإدارة الأهلية بالبحر الأحمر، خاطب الوالي المناسبة معرباً عن شكره وتقديره لصندوق إعمار الشرق وكل الجهات التي ساهمت في المشروع، وأعرب الوالي عن أمله في أن يغطي مشروع كهرباء غرب الولاية كل المحليات الغربية، مؤكداً إستعداد حكومة الولاية لإستكمال كل متطلبات المشروع في إطار اهتمامها بقضايا الخدمات، إلى ذلك أوضح مدير صندوق إعمار الشرق د. أبو محمد ونتك أن مشروع كهرباء شرق السودان جاء نتاجاً لإتفاقية مهرت بدماء أهل الشرق مثمناً دور الجهات الداعمة، الممولة والمنفذة للمشروع.

من جانبه أبان المدير التنفيذي لمحلية سنكات عبدالله أبو محمد بأن إفتتاح كهرباء محلية سنكات يعتبر إضافة حقيقية لجهود التنمية والخدمات والإستثمار السياحي المحلية.

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