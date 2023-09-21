طب وصحة

اختراق قد يلغي الحاجة إلى حقن الأنسولين

2023/09/21
sugar second
مرض السكري

ابتكر فريق من العلماء الأمريكيين جهازاً جديداً قابلاً للزرع قد يغني قريباً عن حقن الأنسولين لمرضى السكري من النوع الأول، وفق «ديلي ميل». وطور العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازاً ينتج كمية لا نهاية لها من الأوكسجين، لحقن مريض السكري بالخلايا الحيوية المنتجة للأنسولين.
ويتمتع الجهاز بالقدرة على القضاء على حاجة مرضى السكري لمراقبة مستويات السكر في الدم باستمرار وحقن أنفسهم بالأنسولين. كما يلغي النظام الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة، حتى لا تهاجم الخلايا المزروعة. ويقول العلماء إنه يمكن أيضاً تكييفه لعلاج أمراض أخرى تتطلب توصيلاً متكرراً للبروتينات.

البيان

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