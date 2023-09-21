يرافقه جبريل ومدير المخابرات .. رئيس مجلس السيادة يصل نيويورك





وصل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي اليوم، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس السيادة مساء الخميس خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما سيشارك في إجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة .

كما سيلتقي رئيس مجلس السيادة على هامش الدورة 78, بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين للمنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر إستقراراً.

ويرافق رئيس مجلس السيادة كل من وزير الخارجية المكلف علي الصادق ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.جبريل إبراهيم ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل.