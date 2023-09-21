مدير شرطة نهر النيل يتفقد العمل ببرج المعاشيين





وقف اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل يرافقه المقدم شرطة الوليد محمد علي شبو مدير المكتب التنفيذي وقف على سير عمل الإنشاءات بمبنى برج المعاشيين بعطبرة.

وكان في إستقبال سيادته اللواء شرطة (م) محمد المأمون رئيس صندوق ضباط الشرطة المتقاعدين بالولاية وعدد من الضباط المتقاعدين.

واستمع سيادته الى تنوير من العقيد شرطة مهندس محمد عثمان جقود مدير الإدارة الهندسية بشرطة الولاية، اطلع من خلاله على المراحل الكبيرة التي تم تنفيذها حتى الآن، حيث شارف الطابق الأرضي على الإنتهاء وكذلك استعدادات طاقم العمل لإستكمال بقية المشروع.