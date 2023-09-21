مؤسسة البصر العالمية تعلن قيام مخيم للعيون بالقضارف





بحث المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الأستاذ عبدالناصر حسن علي خلال لقائه بمكتبه اليوم وفد مؤسسة البصر العالمية برئاسة دكتور طارق الهادي علي موسى مدير مستشفى مكة لطب العيون بكسلا بحث الترتيبات والتحضيرات لقيام مخيم علاجي مجاني لأمراض العيون بولاية القضارف يستهدف مقابلة 4 ألف مريض عيون إلى جانب إجراء 400 عملية وتوزيع 1500 نظارة طبية بالإضافة إلى توزيع الأدوية المجانية عبر المخيم.

وأكد مدير مستشفى مكة للعيون بكسلا في تصريحات صحفية أن لقائه مع المدير العام بحث كذلك الترتيبات الجارية لإنشاء مستشفى لطب العيون بالقضارف عن طريق مؤسسة البصر العالمية، مشيراً إلى أن رئيس المؤسسة سيجري مقابلة مع والي القضارف لتحديد الموقع المقترح للمشروع.

وأشار إلى أن المخيم الذي يجري الترتيب له سوف يسهم في تخفيف الأعباء العلاجية عن كاهل المواطنين بالولاية إلى جانب الأسر النازحة التي تستضيفها الولاية.

من جانبه رحب المدير العام بمبادرة مؤسسة البصر العالمية في تنفيذ المخيم الذي سوف يسهم في تخفيف معاناة مرضى العيون بالولاية مؤكداً قدرة الولاية على تجاوز الوضع الوبائي الراهن.