اللجنة العليا لتشييد دار فاقدي السند بالشمالية تطمئن على العمل





إطمأنت اللجنة العليا لتشييد دار فاقدي السند والأيتام في إجتماعها الثالث بدنقلا برئاسة مدير جهاز المخابرات العامة رئيس اللجنة العميد أمن دكتور دفع الله الغالي، على آخر الترتيبات لبداية تدشين العمل في تشييد الدار يوم بعد غد السبت بدنقلا، بمشاركة أعضاء اللجنة العليا وعدد من القيادات.

وأوضحت مدير الادارة العامة للتنمية الإجتماعية بالولاية مقرر اللجنة الاستاذة منال مكاوي إبراهيم في تصريح لسونا أن اللجنة وقفت من خلال الإجتماع على إستلام بعض المعينات الخاصة بتشييد الدار من قبل ديوان الزكاة وبعض الجهات الأخرى.

وأكدت أن الاجتماع ناقش كيفية إستقطاب الدعم من المؤسسات والخيرين لإكمال الدار.

وأشارت إلى أن الإجتماع أمن على وضع تصور لجمع التبرعات وإقامة يوم بمنتجع ترهاقا بدنقلا تدعو فيه اللجنة العليا لتشييد دار فاقدي السند والأيتام جميع الخيرين وكافة شركاء العمل الإجتماعي للمساهمة في إكمال هذا الصرح.