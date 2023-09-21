والي البحر الأحمر يفتتح كهرباء محلية سنكات

خاطب الوالي المناسبة معرباً عن شكره وتقديره لصندوق إعمار الشرق وكل الجهات التي ساهمت في المشروع.

وأعرب الوالي عن أمله في أن يغطي مشروع كهرباء غرب الولاية كل المحليات الغربية، مؤكداً إستعداد حكومة الولاية لإستكمال كل متطلبات المشروع في إطار اهتمامها بقضايا الخدمات.