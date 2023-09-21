المدير التنفيذي لمحلية المفازة يشرف برنامج معسكرات تدريب المستنفرين بمعسكر أبورخم

وخلال مخاطبته لفعاليات البرنامج ثمن المدير التنفيذي دور المرأة المتعاظم في مساندة معسكرات التدريب، مبيناً أن المرأة جادت بفلذات أكبادها ذوداً للوطن والمواطنين.

من جهته أوضح رئيس لجنة الإسناد الشعبي الأستاذ محمد الشريف هارون إستعداد اللجنة لإعدد المزيد من المعسكرات دعماً وسنداً للقوات المسلحة حتى نهاية معركة الكرامة بالخرطوم.

هذا وقد خاطب البرنامج كل من فايز إبراهيم متحدث بإسم الشباب المستنفرين والأستاذة خديجة محمد صالح ممثل المرأة بابورخم مؤكدين المشاركة والذود عن الوطن بالمال والأنفس، كما تخلل البرنامج العديد من الفقرات الثقافة والشعر الحماسي.

سونا