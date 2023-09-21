والي الشمالية يشيد بمجهودات ديوان الزكاة بالولاية ودعمه لخلاوى القرآن





إطلع والي الولاية الشمالية رئيس مجلس أمناء ديوان الزكاة الاستاذ الباقر أحمد علي، على سير العمل والأداء بديوان الزكاة بالولاية الشمالية كما تعرف لدي لقائه بمكتبه اليوم بأمين ديوان الزكاة بالشمالية الأستاذ الهادي محمد أحمد آدم، على سير تنفيذ برنامج نفرة دعم الخلاوى بالولاية.

وأشاد الوالي بمجهودات الديوان ودعمه المتواصل لمجالات العمل المختلفة خاصة خلاوى القرآن الكريم، المساجد، الائمة والدعاة والمؤسسات الدعوية، وأكد وقوف ومساندة حكومة الولاية لكل خطط وبرامج ومشاريع الديوان حتى تتنزل خيراً وبركة على مجتمع الولاية لاسيما الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة.

من جانبه إمتدح أمين ديوان الزكاة في تصريح لسونا جهود ودعم والي الولاية ورعايته لكل برامج ومشروعات الديوان مؤكداً أن برنامج نفرة دعم الخلاوى والذي تبلغ تكلفته الكلية أكثر من 24 مليون جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين من النفرة 2,442 مستفيداً فيما يبلغ عدد الخلاوى التي بها داخليات 56 خلوة علي مستوي محليات الولاية يمضي بصورة طيبة.

واشار إلى أن الديوان مستمر في تنفيذ خططه، برامجه ومشاريعه التي تخدم قضايا الخلاوى والمؤسسات الدعوية وكافة شرائح المجتمع.

وقال إن الديوان يستعد هذه الأيام لتسيير قوافل دعوية لعدد من المناطق بالتركيز علي مناطق التعدين.