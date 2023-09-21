سياسية
والي وسط دارفور يزور صومعة الغلال وأسواق محاصيل ولاية القضارف
سجل والي ولاية القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب ووالي ولاية وسط دارفور المكلف الأستاذ سعد آدم بابكر سجلا زيارة لصومعة الغلال والادارة العامة لأسواق المحاصيل بالقضارف بحضور المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة الأستاذة نجاة أحمد محمد.
حيث كان في استقبالهما مدير الصومعة د. مبارك عيسى وممثل مدير الإدارة العامة للأسواق الأستاذ محمد حمد حمودة والذين قدما لوالي وسط دارفور خلال الزيارة نبذة تعريفية عن الصومعة وأسواق المحاصيل واللتان تعتبران من أهم المرافق الإقتصادية بالولاية وبالبلاد تسهما في تحقيق عائدات مالية كبيرة لخزينة الولاية والخزانة العامة.
ورحب والي القضارف المكلف بزيارة والي وسط دارفور للقضارف مجدداً عزم حكومته على العمل مع حكومة وسط دارفور بما يخدم الولايتين في المجالات كافة.
فيما أعرب والي وسط دارفور المكلف عن سعادته بزيارة الولاية والتي تعتبر من ولايات البلاد ذات الثقل الاقتصادي مؤكداً التعاون المشترك مع حكومة القضارف لخدمة البرامج المشتركة بين الولايتين سائلا الله ان يعيد نعمة الأمن والإستقرار للسودان ويحقق الموسم الزراعي النجاح المأمول.
سونا
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