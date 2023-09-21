راجعين .. حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تبعث الأمل في نفوس الشعب السوداني





انطلقت حملة على شبكات التواصل الاجتماعي في السوداني بعنوان “راجعين”، يقودها مجموعة من الإعلاميين والناشطين على المنصات الرقمية.

ويأمل الشعب السوداني في انتهاء الحرب وعودة الأمن والسلام لربوع الوطن الحبيب، وأن تتمكن القوات المسلحة السودانية من القضاء على تمرد قوات الدعم السريع والانتصار في معركة الكرامة، وإفشال أكبر مؤامرة في تاريخ السودان.

وشارك في الحملة مجموعة من الفنانين والرسامين والناشطين والإعلاميين على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محررة “النيلين”، ووجدت الحملة تفاعلاً كبيراً من رواد السوشال ميديا السودانية.

شاهد جانب من أعمال المشاركين في “راجعين”

رسامة الكاريكاتير د. رنا عامر

الإعلامية فاطمة كباشي:

الإعلامية تغريد محمد موسى:

رصد وتحرير – “النيلين”