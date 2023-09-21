والي شمال كردفان يدعو للوقوف كتلة واحدة ضد المتمردين





أكد والي شمال كردفان عبدالخالق عبداللطيف ان تلاحم الشعب مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة العزة والكرامة يمثل التعبير الحقيقي ويجسد شعار “جيش واحد وشعب واحد “و يعزز شعار القوات المسحلة فى عيدها 68″ كرامة الجيش من كرامة الشعب” وهى تستمد ذلك من اعلاء قيم ومعاني القوات المسلحة وتجاوبها مع الشعب.

جاء ذلك لدى مخاطبة الوالي فزع درع القبيلة الذى نظمته نظارة دار حامد وذلك بحضور الامين العام لحكومة الولاية و لجنة الامن ومخاطبة المستنفرين، ودعا والي الولاية للالتفاف و الوقوف كتلة واحدة ضد الخارجين عن القانون ومتمردي الدعم السريع، وقال ان هذا الفزع يمثل اهل كردفان.

الى ذلك اشاد الوالي بالمواقف البطولية لابناء دار حامد وهم يشكلون بعدا وطنيا ويقفون مع الجيش وحيا الوالي الادارة الاهلية التى تمثل رأس الحكمة والانصهار الوطني كما حيا قوات الهجانة وهي تؤدي واجبها الوطني بكل حنكة واقتدار.

من جانبه حيا اللواء ركن فيصل محمد الحسن صالح قائد الفرقة الخامسة مشاه اهل الولاية لهذا التلاحم الكبير والوقفة القوية مع الهجانة وقال إن ماقامت به دار حامد من بطولة يشبه اهل الولاية ويمثل قوة دفع وعزيمة ونصر للقوات المسحلة ودليل تضامن مع القوات المسحلة في هذه الملحمة التاريخية من عمر البلاد.