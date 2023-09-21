مفوضية العون الانساني بولاية سنار تلتقي المنظمات العاملة في الولاية





رأس أمين عام حكومة ولاية سنار ممثل الوالي عبدالعظيم ابوضراع اجتماع المنظمات العاملة بالولاية في كل القطاعات بحضور مفوض العون الانساني بالولاية ومدير الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة ومدير الطوارئ والتصدي للاوبئة ومدير المنظمات ومدراء الرعاية الاجتماعية.

وناقش اللقاء خطط المنظمات وما تم تنفيذه حيث عرضت المنظمات التدخلات التي تمت للوافدين في الجانب الصحي والخدمي والتدخل في مجال الزراعة بشقيها الزراعي والحيواني وحماية الأطفال ودعم المرأة وفي مجالات التعليم.

كما بشر ممثل الوالي بتذليل كل العقبات التي تواجه المنظمات داعيا الى بذل المزيد من الجهود.

من جانبه ثمن مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبد الفتاح بادي جهود المنظمات وتدخلاتها خلال فترة الاحداث الاخيرة، مؤكدا متابعتهم لعمل المنظمات داعيا الى بذل المزيد خدمة لإنسان الولاية وخاصة الوافدين.

وقدمت مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الاساسية الأستاذة فاطمة محمد عبد الحليم صوت شكر لمفوضية العون الانساني بولاية سنار وتعاونها اللا محدود مع وزارة الصحة، كما ثمنت دور المنظمات وشراكاتها وتدخلاتها في المجال الصحي.