دعم الشراكات بين إقليم النيل الأزرق و ولاية النيل الأبيض





إستمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالإقليم٬ لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية النيل الأبيض الذي يزور الإقليم بقيادة المهندس زراعي الصادق محمد عثمان المدير العام الوزير المكلف بحضور عبدالله عيسى زايد وزير الزراعة والغابات بالإقليم ٬ استمع لتنوير حول برامج التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب ودعم الشراكات بين وزارة الزراعة بإقليم النيل الأزرق و وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية النيل الأبيض.

المدير العام لوزارة الإنتاج و الموارد الإقتصادية بولاية النيل الأبيض أوضح أن برنامج زيارتهم لإقليم جاء بدعوة من وزير الزراعة بالإقليم وذلك للوقوف على التجارب والخبرات الكبيرة لإقليم النيل الأزرق في مجال تطوير الزراعة عامة والزراعة المروية على وجه الخصوص .

وكشف عن الترتيبات التي تمت في إطار التؤامة والتوقيع على مذكرة التفاهم بين ولاية النيل الأبيض وإقليم النيل الأزرق في كافة القطاعات المروية والمطرية والقطاع البستاني.