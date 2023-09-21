الترتيب لإفتتاح مصرف الادخار بالروصيرص





بحث الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق٬ لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد مجلس إدارة مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية الإتحادي برئاسة المهندس مزمل عبدالرحمن أبوبكر المدير العام للمصرف يرافقهم الأستاذ محمد دوكة إبراهيم مدير مصرف الإدخار بالإقليم٬ بحث سبل تفعيل نشاط فرع المصرف بالإقليم و إفتتاح فرع المصرف بمحافظة الرصيرص.

واوضح عبدالغنى دقيس المحافظ برئاسة حكومة الإقليم أن اللقاء إستمع لتنوير متكامل من المدير العام لمصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية الإتحادي موضحاً أن التنوير أكد حرص المصرف على تفعيل الأداء في محاور دعم البرامج الإجتماعية من خلال النهوض بالجمعيات التعاونية في مجال التعدين والزراعة ودعم الجمعيات النسوية والخريجين والشباب والغرف التجارية.

واضاف أن المدير العام لمصرف الإدخار أكد جاهزية المصرف للمشاركة في إنجاح برامج ومشروعات حكومة الإقليم في مجال دعم مشروعات البنية التحتية في مقدمتها مشروع تحديث وتطوير مطار الدمازين الدولي ودعم هيئة تجميل وتطوير محافظة الدمازين عبر مشروعات المصارف والطرق الداخلية الى جانب دعم قضايا العائدين من دولتي جنوب السودان وأثيوبيا من خلال مشروع المأوى للعائدين.

وأبان أن المدير العام لمصرف الإدخار أعلن إستعداد المصرف لتمويل مشروعات تشييد عدد من المرافق الخدمية بالأسواق، مبيناً أن السيد الحاكم أشاد بالدور الرائد لمصرف الإدخار في توفير الخدمات الإستشارية لحكومة الإقليم وأعرب عن أمله في مضاعفة التعاون والتنسيق مع مصرف الإدخار دعماً لمشروعات النهضة الشاملة في ظل السلام بالإقليم .