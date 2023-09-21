بالصور .. النيل الأبيض تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من دورة القنص





إحتفلت الفرقة 18 مشاة بولاية النيل الأبيض صباح بقيادة الفرقة بكوستي بتخريج الدفعة الأولي من دورة القنص رقم 1 ودورة الاسلحة المعاونة رقم 2 والتي استهدفت أكثر من 70 فرد من قيادة الفرقة والوحدات المساندة لها.

وأكد قائد ثاني الفرقة 18 مشاة العميد ركن جمال جمعة آدم لدي مخاطبته الدفعة المتخرجة إهتمام القوات المسلحة بعمليات تدريب وتأهيل قواتها بهدف القيام بواجبها العسكري في حماية الوطن.

وقال جمعة إن دورة القنص تمثل أولوية قصوى للقوات المسلحة في تمكين الجنود من إحكام السيطرة الميدانية في ساحات القتال والذود عن حياض الوطن وذلك عبر التنسيق والتعاون الجيد بين كافة الوحدات العسكرية.