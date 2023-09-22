سودانير تبدأ من العاصمة الإدارية مدينة “بورتسودان “ترتيبات إستئناف الرحلات من السودان





كشفت مصادر عن تمديد شركة الخطوط الجوية السودانية عقدها مع شركة النيل المصرية للطيران التي استأجرت طائرة سودانير.

وأشارت المصادر إلى أن العقد الجديد يستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر، وتعمل طائرة سودانير وهي من طراز إيرباص 320 مع شركة النيل في نقل المسافرين داخل مصر ويتوقع أن تسييّر عبرها رحلات خارجية في المرحلة المُقبلة عقب إكمال الإجراءات التي تتعلق بالطاقم السوداني.

وكانت مصادر قد كشفت عن إشادة الشركة المصرية بكفاءة واحترافية طاقم طائرة سودانير من الكباتن والضيافة وانضباطهم المهني.

وعلى ذات الصعيد بدأت سودانير بالعاصمة الإدارية مدينة بورتسودان شرق السودان ترتيبات إستئناف الرحلات من السودان إلى عدد من الوجهات الخارجية في الفترة القادمة.