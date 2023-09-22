بالصور.. رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الخارجية الروسي

التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بنيويورك على هامش مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تنشيط علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

وأطلع رئيس مجلس السيادة وزير الخارجية الروسي علي تطورات الاوضاع في السودان علي خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع ضد الدولة السودانية والانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين في السودان.

وأشاد البرهان بالدور الذي ظلت تلعبه روسيا في مساعدة السودان ودعم السلام والاستقرار فيه .