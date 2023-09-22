البرهان يلتقي وزير الخارجية السعودي





إلتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بنيويورك على هامش مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ال سعود.

حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين السودان والمملكة العربية السعودية وسبل دعمها وترقيتها بما يخدم المنفعة المشتركة لشعبي البلدين.

وتطرق اللقاء للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في معالجة الأزمة السودانية التي نشبت بسبب تمرد مليشيا الدعم على الدولة.