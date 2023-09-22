بادي يطلع على ترتيبات إنطلاقة مشروع تحديث وتطوير مطار الدمازين





إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على الترتيبات الجارية للتحضير لإنطلاقة مشروع تحديث وتطوير مطار الدمازين.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه يوم أمس بالوفد المشترك لمجلس إدارة مطار الدمازين وشركة سودان بايل للطرق والجسور وذلك بحضور الأستاذ عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الإقتصادي والمهندس يوسف عبدالله الزين وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم.

المهندس الطيب عمر عبدالله مدير مطار الدمازين أوضح أن اللقاء يجئ في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق مالك عقار أير في سبيل تأهيل وتطوير وتحديث مطار الدمازين تمكيناً له من المساهمة في الإقتصاد المحلي والوطني.

كما اوضح مدير مطار الدمازين أن مشروع تحديث المطار يتضمن عدداً من الإنشاءات في محوري صيانة المدرج وتوسعة المواقف وتأهيل بعض نقاط الخدمات لإستيعاب الحركة الجوية خلال المرحلة القادمة.