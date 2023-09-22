اتحاد جدة يتصدر الدوري السعودي والهلال يتعادل





عاد اتحاد جدة لصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه 2-1 على الفتح، مساء يوم الخميس، في سابع جولات البطولة المحلية.

تقدم الفتح أولا عن طريق اللاعب مروان سعدان في الدقيقة 30، وتعادل رومارينيو لاتحاد جدة في الدقيقة 38.وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل نجولو كانتي، الهدف الثاني لاتحاد جدة.وارتفع رصيد اتحاد جدة إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الفتح عند 11 نقطة في المركز السابع.

وفرض ضمك، نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه الهلال، يوم الخميس، في الجولة السابعة من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال تقدم مبكرا عن طريق لاعبه البرازيلي مالكوم في الدقيقة التاسعة، وتعادل نيكولاي ستانسيو لصالح ضمك في الدقيقة 68.ورفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة في صدارة البطولة، مقابل 4 نقاط في جعبة ضمك في المرتبة 15.

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