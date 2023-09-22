سياسية

رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى

2023/09/22
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البرهان وحميدتي

التقى رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بنيويورك على هامش مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيس جمهورية افريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا.
حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بين البلدين.
وتناول اللقاء أيضا علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.
وأطلع رئيس مجلس السيادة رئيس إفريقيا الوسطى على الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع ضد الدولة وإستهدافها الممنهج للمدنيين، مبينا ان السودان يرحب بجهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل معالجة هذه الأزمة .
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سونا

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