رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى

التقى رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بنيويورك على هامش مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيس جمهورية افريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا.

وأطلع رئيس مجلس السيادة رئيس إفريقيا الوسطى على الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع ضد الدولة وإستهدافها الممنهج للمدنيين، مبينا ان السودان يرحب بجهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل معالجة هذه الأزمة .

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