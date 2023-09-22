جوازات نهر النيل تعلن إضافة ثلاثة نوافذ تصوير جديدة

أعلن العقيد شرطة محمد تاج السر مدير إدارة الجوازات بولاية نهر النيل عن إستلام إدارته لثلاثة أجهزة تصوير جديدة إضاف إلى صالات الجوازات مدينة عطبرة وشندي والمتمة.

وأضاف بأن الأجهزة الجديدة ستسهم في رفع كفاءة أداء إدارته التي تمكن منسوبوها بفضل الله سبحانه وتعالى من تجاوز أصعب أيام والإزدحام.

كما حيا الدعم الكبير الذي ظل يقدمه اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل من خلال زياراته التفقدية المتكررة ووقوفه على حلحلة المشكلات وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل.

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