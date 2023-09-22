مذكرة تفاهم بين جامعة وادي النيل وشركة جياد





وقعت جامعة وادي النيل مع مجموعة جياد للصناعات الهندسية امس بقاعة الاجتماعات برئاسة جامعة وادي النيل بعطبرة وفي إطار الشراكة الذكية بين المؤسستين، وقعتا مذكرة تفاهم بالتزامن مع تدشين شركة جياد للسيارات عملها في خدمات ما بعد البيع عبر مركز جامعة وادي النيل لصيانة السيارات بعطبرة وذلك بحضور عدد من قيادات الجامعة ووفد من قيادات مجموعة جياد.

ورحب بروفيسور حسن الحاج حمد حسن الصائم مدير جامعة وادي النيل بتوقيع اتفاقية التعاون مع جياد وتدشين تقديم خدماتها للمؤسسات الحكومية والخاصة عبر مركز الجامعة لصيانة السيارات.

وأعلن ان الشراكة قائمة مسبقا وتهدف لتقديم خدمة متميزة لإنسان الولاية من حيث الجودة ولضمان التميز وفق أسس وسياسات الجودة.

وطالب الصائم بأن تمتد خدمات جياد وشراكاتها لكافة الجامعات السودانية للاستفادة من الخبرات العلمية بهذه الجامعات.

فيما عبر الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد للصناعات الهندسية الأستاذ عبد الله عبدالمعروف عن سعادتهم بتوقيع اتفاقية التعاون وتدشين الشراكة مع جامعة وادي النيل والتي تأتي في إطار خدمة المجتمع وتنمية وتطوير العلاقة مع جامعة وادي النيل والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الجامعة ممثلة في كلية الهندسة والتقنية.

كما اوضح أن الشراكة تسعى لاتاحة الفرصة لتدريب طلاب كلية الهندسة وطلاب التدريب المهني.